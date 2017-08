Voto Venezuela, Maduro dichiara vittoria: "Abbiamo Costituente"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato vittoria dopo il voto per l'elezione dell'Assemblea costituente. "Abbiamo un'Assemblea costituente", ha detto davanti a centinaia di sostenitori riuniti nel centro di Caracas. "Si tratta del voto più importante che la rivoluzione abbia mai avuto in 18 anni di storia", ha aggiunto, facendo riferimento all'anno in cui Hugo Chavez arrivò al potere.