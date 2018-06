Viminale:accesso porti vietato a nave Open Arms per rischio proteste

Le "vicende giudiziarie" in cui è stata coinvolta la nave delle Ong, le "manifestazioni" che si sono verificate in occasione di precedenti approdi in Italia dell'imbarcazione e il rischio che l'attracco possa provocare proteste e "rischi per la sicurezza". Sarebbero questi, a quanto si apprende, i motivi "di ordine pubblico" alla base della decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di vietare l'accesso ai porti italiani alla Open Arms.