Vienna, uomo accoltella quattro passanti e fugge: un arresto

Almeno quattro persone sono state prese a coltellate in strada a Vienna , in Austria, da un uomo che poi è riuscito a fuggire. Tre dei quattro feriti sono in gravi condizioni: si tratterebbe di padre, madre e figlia. E' successo nella zona di Nestroyplatz, vicino al celebre parco di Prater. La polizia ha arrestato un afghano di 23 anni.

Gli attacchi, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, sarebbero stati due, a pochi minuti di distanza l'uomo dall'altro. Nel primo, all'esterno di un ristorante giapponese nei pressi dell'ingresso della metropolitana di Nestroyplatz, sarebbero state ferite tre persone di uno stesso nucleo famigliare. "L'uomo urlava e aveva assolutamente perso il controllo - ha detto una testimone - avrebbe potuto accoltellare anche me se fossi stata più vicina". L'aggressore, vestito di nero, sarebbe poi scappato verso Praterstern, dove avrebbe colpito una quarta persona.



La polizia: "Un arresto" - Gli investigatori, al momento, non si sbilanciano e non parlano di terrorismo, spiegando che la dinamica è ancora tutta da chiarire e che stanno lavorando per catturare l'assalitore. A tarda serata, con un tweet, la polizia di Vienna ha annunciato che una persona è stata arrestata, ma ancora non c'è la certezza che si tratti del responsabile degli accoltellamenti.