Vienna, alcol test per i padroni dei cani da combattimento

Se porti a spasso il rottweiler a Vienna devi essere sobrio, perché altrimenti rischi una multa da 1000 euro. Entro la fine del 2018 le autorità austriache introdurranno un test alcolemico per i proprietari dei cosiddetti cani da combattimento (pitbull, Amstaff, mastini...) in modo analogo a quanto avviene per chi guida un’auto. Anche il limite è lo stesso: 0,5 grammi per litro. La misura è stata pensata dopo la morte di un bambino.