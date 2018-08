Vertice migranti a Vienna, Trenta: "Delusa, l'Europa non c'è"

"Mi sento delusa, ho visto che l'Europa non c'è, non è presente". Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in conferenza stampa al termine della ministeriale a Vienna, commentando la proposta avanzata dall'Italia sulle modifiche sulle regole d'ingaggio della missione Sophia. "Ho trovato porte aperte ma anche chiuse. Speriamo e crediamo che qualcosa possa ancora cambiare perché domani c'è un nuovo incontro", ha aggiunto.