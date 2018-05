Venezuela, opposizione contesta elezione Maduro: "Illegittima"

Henri Falcon, candidato oppositore alla presidenza del Venezuela, ha annunciato che non riconosce la legittimità delle elezioni ed esige che si convochino nuove presidenziali. "Disconosciamo questo processo elettorale e lo qualifichiamo come illegittimo - ha scritto in un tweet l'ex governatore e chiavista dissidente -. Lo dico con responsabilità e non per questo me ne andrò domani dal Paese".