Venezuela, Maduro attacca Mike Pence: è un "malato ossessivo"

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è tornato ad attaccare il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in viaggio in America Latina, definendolo un "malato ossessivo" che si trova in pre-campagna presidenziale alla ricerca di "voti della Florida". "Viaggia in America Latina, il malato ossessivo Mike Pence", e "viene a fare campagna pre-elettorale", ha dichiarato il capo di Stato venezuelano.