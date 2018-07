Venezuela, 12enne ucciso nel corso di manifestazioni in Bolivar

Un adolescente venezuelano è morto per un colpo d'arma da fuoco in disordini legati alla mancanza di elettricità e acqua nello Stato di Bolivar. Secondo il quotidiano "El Universal" il 12enne è rimasto ferito dopo l'arrivo di un contingente della polizia dello Stato che ha fatto ampio uso delle armi di ordinanza. Trasferito in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo.