Valanga su studenti in Giappone, bilancio finale 9 morti e 40 feriti

E' di 9 morti e 40 feriti il bilancio finale delle vittime della valanga che in Giappone ha travolto gli studenti di una scuola superiore che partecipavano a un evento di arrampicata nella prefettura di Tochigi. La polizia ha aperto un'indagine sui motivi per i quali la manifestazione non è stata sospesa malgrado la forte nevicata e le avvertenze del servizio meteorologico sulle condizioni del tempo.