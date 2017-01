Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 1 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 2 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 3 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 4 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 5 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 6 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 7 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 8 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 9 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 10 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 11 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 12 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 13 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 14 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 15 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 16 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 17 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 18 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 19 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 20 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati 21 di 21 Ansa Ansa Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto di Trump sui rifugiati leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ordinanza, emessa in seguito a una citazione legale da parte dell'Unione americana per le libertà civili, annulla una parte dell'ordine esecutivo di Trump sull'immigrazione, ordinando che i rifugiati e altre persone bloccate negli aeroporti degli Stati Uniti non possono essere rimandate indietro nei loro Paesi. Il giudice non ha però stabilito che queste stesse persone debbano essere ammesse negli Stati Uniti né ha emesso un verdetto sulla costituzionalità dell'ordine esecutivo del presidente.



I legali che hanno citato in giudizio il governo per bloccare l'ordine della Casa Bianca hanno detto che la decisione, arrivata dopo un'udienza d'urgenza in una corte di New York, potrebbe interessare dalle 100 alle 200 persone che sono state trattenute al loro arrivo negli aeroporti statunitensi sulla base dell'ordine esecutivo del presidente.