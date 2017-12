Usa, Trump vieta le parole "transessuale" e "feto" nei documenti della Sanità

L'amministrazione Trump sta proibendo alla massima autorità sanitaria statunitense, il Center for Disease Control and Prevention , l'uso di sette parole e frasi nei documenti per il bilancio del prossimo anno: vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze, basato sulla scienza . Negli ultimi due casi, si suggerisce di usare l'espressione "basato sulla scienza in considerazione degli standard e dei desideri della comunità".

La blacklist di Donald Trump ha scatenato le critiche di associazioni e oppositori. "E' più chiaro che mai: questa amministrazione ha disprezzato la salute delle donne, le persone Lgbt e la scienza sin dal primo giorno", ha twittato ad esempio Planned Parenthood, la rete di organizzazioni no profit che si occupano della salute e della educazione sessuale e dell'accesso a servizi sanitari come l'aborto.



Frecciatine anche dal fronte dei Democratici. "L'amministrazione Trump sta facendo l'America nuovamente stupida. Ai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie è stato vietato di usare le espressioni 'basato sulla scienza e sull'evidenza'. Finiremo con l'usare Voodoo e sanguisuga per trattare le malattie". E' quanto ha affermato con ironia il deputato democratico Ted Lieu, parafrasando lo slogan trumpiano "Make America great again".