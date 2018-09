Usa, Trump non parteciperà al summit con i Paesi asiatici

Il presidente americano Donald Trump non presenzierà al summit regionale con i Paesi asiatici previsto in novembre, come invece aveva fatto l'anno scorso. Il numero uno della Casa Bianca sarà rappresentato dal suo vice Mike Pence, il quale parteciperà sia al vertice dei Paesi Apec (Asia-Pacifico) sia a quello dei Paesi Asean (Asia del Sud-Est).