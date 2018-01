Usa, Trump assegna "premi" fake News: "vincono" Nyt, Wp e Cnn

Il " premio per le fake news " va a New York Times, Washington Post, Newsweek, Time, Abc e Cnn. Lo ha annunciato Donald Trump su Twitter, elencando testate, notizie e giornalisti "meritevoli" del riconoscimento. I premi assegnati sono stati in tutto 10 , di cui 4 vinti dalla Cnn, due dal New York Times, uno dalla Abc, uno dal Washington Post, uno dal Time e uno da Newsweek.

And the FAKE NEWS winners are... https://t.co/59G6x2f7fD

La "proclamazione" dei vincitori non è andata però come previsto. Il presidente Usa ha twittato infatti un "i vincitori sono..", allegando il link a una pagina del sito del Republican National Committee. Link che però non ha funzionato a lungo e che portava a una finestra con scritto "Il sito è momentaneamente offline, stiamo lavorando. Provate più tardi".



I vincitori - Solo dopo alcune ore è stato possibile conoscere vincitori e motivazioni. Tra i media premiati il New York Times "per aver falsamente riportato in prima pagina che l'amministrazione Trump ha nascosto un rapporto sul clima". Per il Washington Post il riconoscimento è andato al giornalista Dave Weigel per avere twittato le immagini di un comizio di Trump "deserto", foto già "smentita" da Trump che ha accusato Weigel di aver fatto passare un'immagine scattata ore prima dell'inizio dell'evento come una foto fatta durante.



Trump ha voluto assegnare anche un undicesimo premio, andato genericamente alle notizie diffuse sul cosiddetto Russiagate, definito "la più grande truffa contro il popolo americano".