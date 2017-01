Usa, Trump a May: "La Brexit sarà una cosa fantastica per Londra"

Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 1 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 2 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 3 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 4 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 5 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 6 di 25 LaPresse LaPresse Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 7 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 8 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 9 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 10 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 11 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 12 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 13 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 14 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 15 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 16 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 17 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 18 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 19 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 20 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 21 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 22 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 23 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 24 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May 25 di 25 Ansa Ansa Trump riceve alla Casa Bianca il primo ministro inglese Theresa May leggi dopo slideshow ingrandisci

Il lato positivo della Brexit - "Avrete le persone che vorrete avere nel vostro Paese e farete gli accordi commerciali che vorrete" ha aggiunto Trump in riferimento all'uscita della Gran Bretagna dall'Ue sottolineando il "diritto all'autodeterminazione" del "popolo britannico" che è "una cosa buona per il mondo". Il tycoon ha, inoltre, specificato di voler "rafforzare i legami economici e militari tra i due Paesi", legame per altro, quello con il governo di Londra, già definito "speciale". "La relazione tra Usa e Gran Bretagna "non è mai stata così forte" ha aggiunto il presidente americano durante la conferenza stampa con il premier britannico Theresa May, a conclusione del vertice bilaterale tenutosi alla Casa Bianca.



La questione Messico - Durante la conferenza stampa, Trump ha affrontato anche la delicata questione dei rapporti con il Messico. Rapporti sempre più tesi per via della costruzione del muro e dei toni di sfida tra i due Paesi. A tal proposito il presidente americano ha spiegato di aver avuto una telefonata "molto buona" con il presidente messicano Pena Nieto: nonostante il tycoon abbia affermato di aver sempre lavorato con il popolo messicano e avere un buon rapporto con esso, ha ribadito la volontà di innalzare il muro in quanto il confine è troppo debole e permeabile al traffico di droga e che proprio quel tipo di commercio "ci ha ridotto a poltiglia".



Trump: "Credo nella tortura" - Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, ha ribadito di credere nell'efficacia dell'uso della tortura e, nello specifico, del waterboarding (il soffocamento simulato) negli interrogatori dei sospettati di terrorismo. Ma ha aggiunto di avere l'intenzione di voler lasciare la decisione, sul suo utilizzo o mneo, al suo segretario della Difesa: "Il generale James Mattis ha detto pubblicamente di non credere nella tortura. La sua opinione avrà prevalenza sulla mia perchè gli darò questo potere".