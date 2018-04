Usa, trans conquista il ragazzo che l'aveva rifiutata quando era un uomo

13 aprile 2018 17:26 Usa, trans conquista il ragazzo che lʼaveva rifiutata quando era un uomo Stanno insieme da due anni e a causa della loro relazione hanno ricevuto diversi messaggi di odio e addirittura minacce

Erin e Jared sono una coppia felice. Hanno 22 e 28 anni e vivono nel Kentucky (Usa). Per Jared la sua ragazza è "la più bella del mondo". Ma l'amore tra i due ci ha messo un po' di tempo a sbocciare perché la prima volta che Erin ha contattato Jared lui l'ha rifiutata. Anzi, rifiutato. Perché Erin è nata nei panni di un uomo e si chiamava Aaron quando si è approcciata per la prima volta a colui che oggi è il suo ragazzo.

Quando Erin è diventata donna è stato proprio Jared a cercarla per primo senza sapere chi fosse. Ora i due ci scherzano su, contenti della loro relazione a causa della quale però ricevono quasi ogni giorno messaggi di odio e addirittura minacce.



"Ero ancora un ragazzo quando ho mandato a Jared un messaggio su Facebook perché mi piaceva, ma lui non era interessato e dopo un po' ho lasciato perdere", ha raccontato Erin al Daily Mail. Allora Aaron aveva 18 anni e dopo pochi mesi ha iniziato il percorso per diventare donna. Dopo due anni di terapia ormonale Aaron si è trasformato in Erin. Un giorno la ragazza ha visto che Jared ha messo un like a una sua foto su Instagram. "Gli ho mandato subito il mio numero e dopo cinque minuti mi ha risposto. Abbiamo iniziato a parlare e il giorno dopo siamo usciti insieme. Dopo una settimana eravamo fidanzati".

Erin ha detto che è stata sempre consapevole di essere nata nel corpo sbagliato. "Quando avevo tre anni mettevo le scarpe col tacco di mia nonna e rubavo trucchi a mia mamma: sono cose che un ragazzo non farebbe". Fino ai 18 anni però ha cercato di reprimere la sua volontà di diventare donna. "Ma ero troppo triste, a un certo punto il mio corpo da uomo mi è stato stretto e ho pensato che la vita fosse troppo breve e che non potevo continuare a vivere infelice". E' a quel punto che ha deciso di cambiare sesso. Percorso che ancora non ha completato. Erin ha fatto la terapia ormonale, si è rifatta il seno, le manca l'ultimo passaggio: l'operazione chirurgica per cambiare genere. Intervento che il suo fidanzato non ritiene fondamentale. "Lei vuole essere più femminile, ma per me è già bellissima - ha detto Jared - L'amore che provo per lei va al di là di un'operazione".