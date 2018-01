Usa, presidente Trump si difende da accuse: "Non sono razzista"

"No, non sono un razzista. Sono la persona meno razzista che voi avete mai intervistato, ve lo posso assicurare". Lo ha affermato Donald Trump, rispondendo ai giornalisti che al Trump International Golf Course di Palm Beach, in Florida, gli chiedevano di commentare le accuse mossegli in questi giorni per le sue presunte frasi volgari sui paesi di origine degli immigrati.