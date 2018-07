Usa, oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie

Alla scadenza dei 30 giorni dati dal giudice all'amministrazione Trump per riunire le famiglie di immigrati irregolari a cui sono stai tolti i figli, sono 1.412 i minori che hanno potuto riabbracciare i propri genitori. Ma oltre 700 restano ancora in custodia delle autorità federali per diversi motivi e il loro futuro appare incerto. Questo perché i genitori hanno precedenti penali oppure non sono più negli Stati Uniti, compresi quelli già rimpatriati.