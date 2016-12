Usa, Obama: "In Siria una transizione che allontani Assad"

Secondo il presidente Usa, Barack Obama, il processo politico in Siria deve includere una transizione che allontani Assad. Lo ha affermato visitando il quartier generale della Cia, spiegando che il futuro della Siria è in agenda nel summit del Golfo della prossima settimana in Arabia Saudita. "Nel Paese la tregua ha tenuto largamente ma è fragile e sotto pressione" ha detto Obama.