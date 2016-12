Usa, media americani: "Obama valuta truppe in prima linea in Iraq e Siria"

Il presidente Barack Obama potrebbe pronunciarsi entro questa settimana e non è ancora chiaro quanti soldati Usa potrebbero essere spostati in prima linea.



La mossa rappresenterebbe comunque un'escalation significativa del ruolo americano in Iraq e Siria. Il dibattito sulle misure proposte, che porterebbe per la prima volta un numero limitato di forze speciali sul terreno in Siria e i consiglieri militari più vicino alle zone di combattimento in Iraq, arriva nel momento in cui il capo del Pentagono, Ash Carter, sta facendo pressioni sui militari per sviluppare nuove opzioni per un coinvolgimento maggiore in Iraq, Siria e Afghanistan. Le truppe non avrebbero un ruolo diretto nei combattimenti.



I principali consiglieri di Obama hanno espresso preoccupazione e sostengono che la battaglia in Iraq e in Siria sarebbe a un punto morto, per questo sarebbero necessarie idee per generare un nuovo slancio contro i jihadisti.



Le altre opzioni sul tavolo, più costose e ambiziose, come la no fly zone o le zone 'cuscinetto' che richiederebbero decine di migliaia di truppe sul terreno per proteggere civili innocenti, non hanno comunque ricevuto il sostegno degli alti consiglieri di Obama.