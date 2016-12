Usa, l'istantanea che divide il web: anima che lascia il corpo o semplice effetto ottico?

Per coloro che credono a una vita dopo la morte, l'immagine scattata dal camionista Saul Vazquez è una conferma. Chi invece è scettico, parla di un semplice effetto ottico. In ogni caso, la fotografia che arriva dalla Contea di Powell, nello Stato americano del Kentucky, è diventata subito virale e ha diviso il web. L'istantanea mostra alcune persone che soccorrono un motociclista a terra in seguito a un incidente. Sopra le loro teste si intravede una sorta di figura umana che sembra stazionare sopra il corpo del centauro, poi spirato in ospedale per le ferite riportate.