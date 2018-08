Cohen: "Ho pagato il silenzio di due donne, Trump sapeva" - Cohen ha spiegato al giudice di avere comprato, "su richiesta e in coordinamento" con Trump, il silenzio di due donne che sostenevano di avere avuto relazioni con il futuro presidente, versando 130mila dollari a una e 150mila dollari a un'altra. I pagamenti, ha aggiunto Cohen, avevano "lo scopo di influenzare le elezioni".



Cohen non ha fatto i nomi delle due donne, ma i pagamenti corrispondono a quelli effettuati alla pornostar Stormy Daniels e all'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. L'ammissione dell'ex legale di Trump è giudicata "esplosiva" da molti commentatori americani, in quanto suggerisce che il presidente potrebbe avere commesso un crimine.



Cohen verso una pena detentiva - L'accordo raggiunto da Cohen con la procura newyorkese prevede invece una pena che potrebbe andare dai quattro ai cinque anni e tre mesi di prigione. Il giudice ha stabilito inoltre il 12 dicembre quale data per la sentenza e ha fissato una cauzione di 500mila dollari.



La sentenza contro Manafort - Diversamente dal caso Cohen, quello di Manafort non chiama in causa direttamente Trump. Tuttavia esso dà un rinnovato slancio all'inchiesta sul cosiddetto Russiagate condotta dal procuratore speciale Robert Mueller. E proprio la corsa alla Casa Bianca del 2016 è stata al centro della sentenza che ha riguardato l'ex direttore della campagna di Trump, Paul Manafort. In Virginia l'uomo è stato ritenuto colpevole di otto capi d'accusa, tra cui frode fiscale, mentre la giuria non ha trovato un accordo su altri dieci imputazioni, che sono quindi state dichiarate nulle.



Trump: "Sentenza Manafort? Non mi coinvolge" - Il presidente ha commentato la notizia dicendosi "molto triste", ma aggiungendo anche che la sentenza "non mi coinvolge" e che "non ha assolutamente nulla a che fare" con le ingerenze russe nella campagna presidenziale. Ma, notano dal Washington Post, "in molti sensi questo processo era tutto incentrato sulle collusioni russe". Il presidente ha parlato anche di un clima da "caccia alle streghe" nei confronti di Manafort, ma, come ha scritto il Corriere della Sera, "il cerchio attorno al presidente degli Stati Uniti comincia a stringersi".