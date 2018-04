Usa, incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower: un morto e 4 feriti

New York, incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel rogo ha perso la vita, dopo un disperato ricovero in ospedale, l'uomo che si trovava dentro l'appartamento "completamente in fiamme" quando sono arrivati i pompieri, come ha riferito il loro comandante Daniel Nigro.



Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, il secondo nel giro di tre mesi nel grattacielo: quello dell'8 gennaio pare fosse stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.



Le immagini delle fiamme, del fumo nero e dei detriti precipitati in strada sono comparse subito sui social, mentre la zona era stata isolata, i mezzi dei soccorritori arrivavano a sirene spiegate e una folla di passanti si fermava a guardare e fotografare. Nel frattempo il presidente, che si trovava a Washington con la sua famiglia, veniva informato.



"L'incendio alla Trump Tower è spento, era un rogo ristretto", si era affrettato a twittare il tycoon, vantandosi del fatto che "l'edificio è ben costruito" e ringraziando i pompieri per l'ottimo lavoro svolto. In realtà i vigili del fuoco non avevano ancora concluso la loro opera e, anzi, avevano appena innalzato il livello di allarme.



La Trump Tower, sulla Quinta strada a Manhattan, è uno degli edifici più iconici della città di New York ed è l'emblema stesso dell'impero finanziario di Trump. E' entrata a far parte anche della cultura popolare, essendo lo scenario principale del reality show "The Apprentice". La torre, ultimata nel 1983 e alta 202 metri, fu costruita da Donald Trump e dalla Axa Equitable Life Insurance Company, su disegno di Der Scutt.