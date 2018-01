New York, rogo alla Trump Tower: fiamme sul tetto del grattacielo

Un incendio è divampato all'interno della Trump Tower a New York. Nei video pubblicati sui social media si vede una fitta colonna di fumo salire dal grattacielo, dove il presidente americano mantiene una residenza. Donald Trump al momento si trova a Washington. Ancora ignote le cause del rogo.

La residenza della famiglia Trump è agli ultimi piani del grattacielo. Come spiegano fonti dei vigili del fuoco, non si è resa necessaria l'evacuazione. Non si hanno notizie di feriti.