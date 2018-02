Usa, il piccolo Gabriel non ce l'ha fatta: il padre si tatuò in testa una cicatrice come la sua

Gli è stato vicino fino all'ultimo ma non è bastato a non farlo volare via. Josh J-Mash Marshall, di Lawrence, in Kansans (Usa), ha annunciato via Facebook che il suo piccolo Gabriel, Gabe in famiglia, 9 anni, non ha superato l'ultima crisi e "ha aperto le ali". Questo papà-coraggio era arrivato a tatuarsi in testa la stessa cicatrice dell'operazione al cervello che aveva il figlio, da tempo malato di cancro. E al social network, che è stato il suo diario di viaggio durante la malattia del bimbo, ha affidato ora tutto il suo sconforto per la battaglia persa.