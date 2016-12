Usa, il freddo ghiaccia la cascata: Niagara scalato per la prima volta

14:55 - Ha sfidato le cascate più famose del mondo non su una barca o a nuoto, ma con corda e picozza. L'eccezionale ondata di freddo che ha colpito in queste settimane gli Stati Uniti ha ghiacciato le cascate del Niagara, trasformandole in una colata bianca di 42 metri e consentendo a Will Gadd di compiere un'impresa storica: lo scalatore professionista, nato in Colorado ma canadese di adozione, ha scalato per la prima volta al mondo la parte più settentrionale della Horseshoe Falls.

