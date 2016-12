Usa: governatore Virginia boccia legge su ripristino sedia elettrica

Il governatore democratico della Virginia, Terry McAuliffe, non firmerà il progetto di legge che prevede l'uso obbligatorio della sedia elettrica per eseguire le condanne a morte nel caso sia impossibile farlo con iniezione letale. Il provvedimento era stato approvato dal parlamento locale, dominato dai repubblicani, per sopperire alle difficoltà di reperire le sostanze usate per le iniezioni, dopo che molti laboratori hanno cessato di fornirle.