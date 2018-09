Usa, giovane promessa del golf trovata morta vicino ai campi: un arresto

La polizia, dopo essere stata allertata da un gruppo di studenti che ha notato una sacca con le mazze abbandonate sul prato verde, ha perlustrato l'area e rinvenuto il corpo senza vita della giocatrice a pochi passi dai campi del Coldwater Links. Nelle indagini è stato poi accertato che la Barquin è stata aggredita e uccisa. Le forze dell'ordine hanno identificato e arrestato un sospetto, il 22enne Collin Daniel Richards, accusato di omicidio di primo grado. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire al movente del folle gesto.



Giovane promessa del golf - Celia si era messa in luce nel mondo del golf giovanile qualificandosi per quattro anni ai tornei regionali Ncaa. Ad aprile aveva vinto per la terza volta consecutivo il campionato All-Big 12 ma, soprattutto, era riuscita a qualificarsi e a disputare il prestigioso Open degli Stati Uniti.



A breve si sarebbe laureata - La 22enne, inoltre, si sarebbe laureata in ingegneria civile in autunno. "Una perdita tragica e insensata di una ragazza di talento", ha dichiarato il presidente dell'Iowa State University, Wendy Wintersteen. "Siamo tutti devastati - afferma la sua allenatrice, Christie Martens -, era una bella persona, amata da tutti i compagni di squadra".



Il cordoglio del Comitato olimpico spagnolo - Il presidente del Comitato olimpico spagnolo, Alejandro Blanco, ha detto di essere "profondamente addolorato per la tragedia" e ha espresso "sostegno e solidarietà alla famiglia, in questo momento tanto difficile".