Usa, eseguita in Georgia pena di morte 18 anni dopo la condanna

E' stato giustiziato, in Georgia, Daniela Anthony Lucas, condannato a morte nel 1998, 18 anni fa, per tre omicidi. E' la quinta persona sottoposta a pena di morte in Georgia quest'anno. L'uomo avrebbe ucciso un imprenditore dei trasporti e i suoi due figli durante una rapina in casa. L'esecuzione è avvenuta tramite una iniezione letale di barbiturico pentobarbital nella prigione di Stato di Jackson.