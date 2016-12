Usa, Donald Trump: "Pena di morte per chiunque uccida un poliziotto"

Dopo quella su musulmani e internet , fa discutere una nuova proposta shock di Donald Trump , candidato alla nomination repubblicana negli Usa. "Se vinco le elezioni - ha detto - farò un decreto per rendere obbligatoria la pena di morte a chiunque uccida un poliziotto ". "Voglio far sapere alle forze dell'ordine di questo Paese - ha sottolineato il magnate - che non vi deluderò. Il lavoro che fate non è secondo a nessuno e tutti in America lo sanno".

"Non possiamo lasciare che queste cose accadano", ha proseguito Trump riferendosi all'uccisione di due poliziotti di New York lo scorso anno e che ha provocato le proteste dei conservatori, che hanno accusato il presidente Barack Obama di favorire il risentimento contro la polizia.



Il magnate statunitense ha promesso il decreto durante un comizio nel New Hampshire. Al suo fianco, secondo quanto riportano i media Usa, l'associazione della New England Police che poco prima gli aveva dato l'endorsement.



Musulmani, 57% contro idea Trump - Intanto la maggior parte degli americani, il 57%, si schiera contro la proposta di Trump di vietare l'ingresso in Usa ai musulmani. Mentre 4 su 10 tra gli elettori del Partito repubblicano alle primarie sostengono l'iniziativa. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio del Wall Street Journal/Nbc.



Hillary Clinton: "E' pericoloso" - "Trump non è più divertente. E' pericoloso". Lo ha detto Hillary Clinton, candidata alle primarie democratiche. Sulla proposta del tycoon di proibire l'ingresso negli Usa a tutti i musulmani, l'ex first lady ha sottolineato come Trump abbia "superato il limite: i repubblicani dovrebbero dire basta, dirgli che non lo tollerano più".



Dubai, rimosso cartellone con la foto di Trump - Intanto le uscite del candidato portano alle prime conseguenze. A Dubai un cartellone pubblicitario con l'immagine e il nome del miliardario, posto in un'area residenziale di lusso, è stato rimosso. Il manifesto, che mostrava Trump intento a giocare a golf e si trovava all'interno della Damac Properties Akoya development, è scomparso. Pezzi di lettere del nome di Trump sono stati trovati a terra.