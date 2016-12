21 dicembre 2014 New York, due agenti uccisi da un afroamericano per vendicare Brown Ishmael Brinsley si è avvicinato alla loro vettura e ha sparato diversi colpi di pistola. Ha poi tentato la fuga ma si è suicidato. Un altro agente ucciso in Florida. Obama chiama il capo della polizia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:06 - Due poliziotti sono morti in un agguato a colpi di pistola mentre erano seduti nella loro auto. E' successo a Brooklyn, New York. L'aggressore, Ishmael Brinsley, 28 anni, afroamericano, ha sparato ai due e poi è fuggito verso la metropolitana. Poi si è tolto la vita. Il gesto forse per vendicare Michael Brown e Eric Garner, i due uomini di colore uccisi da agenti. Un altro agente è stato ucciso vicino a Tampa, in Florida.

Obama chiama il capo della polizia - Il presidente Barack Obama ha avuto un colloquio telefonico con il capo della polizia di New York, William Bratton, nel corso del quale ha espresso cordoglio per l'uccisione dei due agenti, esportando gli americani a respingere la violenza. Lo rende noto il portavoce della Casa Bianca, Eric Shultz. Obama ha detto a Bratton che la Casa Bianca continuerà a vigilare, offrendo aiuto e assistenza, e che l'amministrazione lavorerà con i leader nel Paese per diffondere lo stesso messaggio di non violenza.



Un'esecuzione in piena regola - I due agenti stavano facendo gli straordinari perché impegnati in un'esercitazione antiterroristica. L'assassino si è avvicinato alla loro vettura e ha sparato diversi colpi. "E' stata un'esecuzione", ha riferito un altro poliziotto. "Ha cominciato a sparare proiettili a ripetizione", ha raccontato un testimone. La zona, all'angolo tra Myrtle e Tompkins, è stata subito isolata da un cordone di polizia.



"Uccisi per vendetta" - I due agenti sarebbero stati ammazzati da un afroamericano per vendicare l'uccisione di Michael Brown e Eric Garner, i due uomini di colore uccisi da agenti. E' quanto sostengono gli investigatori, come riferisce il New York Post.



"A Baltimora ha ferito la sua ex" - Ishmael Brinsley ha sparato all'ex fidanzata nella sua abitazione a Baltimora "prima di recarsi a Brooklyn". Lo ha detto in conferenza stampa il capo della polizia di New York, William Bratton. "La ragazza è rimasta ferita. Quando i nostri colleghi di Baltimora ci hanno avvertiti, era ormai troppo tardi", ha aggiunto. Poi è andato a New York "con l'intento di uccidere poliziotti locali", riferiscono i media locali.



L'eccidio arriva in un momento di altissima tensione razziale nel Paese. E, secondo alcuni investigatori, i due poliziotti sarebbero stati presi a bersaglio per vendicare in particolare la morte del 18enne nero Michael Brown, ucciso da un agente a Ferguson (Missouri), e di Eric Garner, morto nella stessa New York dopo essere stato soffocato da un poliziotto. In entrambi i casi, il Gran giurì ha deciso di non incriminare gli agenti coinvolti: cosa che ha suscitato fortissime proteste nel Paese, con manifestazioni continuate ancora nelle scorse ore.



"Siamo indignati", ha detto tuttavia a caldo un noto attivista per i diritti civili, il reverendo Al Sharpton. "Qualsiasi uso del nome di Brown e Garner in relazione all'uccisione di agenti è riprovevole", ha aggiunto.



La comunità di New York appare già sconvolta da quanto accaduto a Brooklyn. L'ultimo omicidio di un poliziotto risale al dicembre del 2011, quando l'agente Peter Figoski, 22 anni, rimase ucciso dopo essere stato colpito da un proiettile al viso in seguito a una chiamata per una rapina. L'assassino, Lamont Pride, è stato condannato a 45 anni per omicidio volontario lo scorso anno.



Sindaco De Blasio: atto spregevole - "E' un attacco a noi e alla città e continueremo ad essere vigili". Lo ha detto il sindaco di New York, Bill De Blasio. "E' stato un atto particolarmente spregevole, quando un poliziotto viene ucciso si strappano le basi della nostra società", ha aggiunto il primo cittadino con voce commossa nel ricordare i due agenti uccisi.



I messaggi postati su Instagam prima della strage - "Metterò le ali ai maiali. Loro hanno preso uno dei nostri.Prendiamo due di loro. #ShootThePolice #RIPErivGardner [sic] #RIPMikeBrown Questo potrebbe essere il mio ultimo post", si legge nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram da Ishmael Brinsley, dove compare anche la foto di una pistola, forse quella usata per uccidere i due poliziotti.



"Mai avuto una pistola alla cintura e sangue sulle scarpe. Nero, tu non sei passato attraverso ciò in cui io sono passato. Io non piaccio a te e tu non piaci a me ]Brooklingohar #ConeyIsland", si legge invece in un post precedente accompagnato da una foto di un paio di pantaloni macchiati di sangue.



Obama: "Netta condanna, nessuna giustificazione" - Il presidente americano Barack Obama ha condannato senza riserve l'uccisione dei due poliziotti e ha esortato a respingere la violenza. "Condanno in maniera incondizionata l'uccisione odierna di due agenti di polizia a New Yor City. Due uomini coraggiosi non torneranno a casa dai loro cari, stanotte, e per questo fatto non c'è alcuna giustificazione", ha detto Obama in una dichiarazione diffusa da media americani. "Chiedo alla gente di rifiutare la violenza", ha aggiunto il presidente.

Figlio di una delle vittima: "Orribile" - "E' orribile che qualcuno debba essere colpito a morte solo perché è un poliziotto". E' il commovente messaggio scritto su Facebook da Jared Ramos, il figlio 13enne del poliziotto ucciso a Brooklyn. "Oggi ho dovuto dire addio a mio padre. E' sempre stato con me in tutti i giorni della mia vita, è stato il miglior padre che potessi avere. Tutti quanti dicono di odiare gli agenti, ma sono quelli che tutti chiamano per un aiuto. Ti vorrò sempre bene e non ti dimenticherò mai", si legge nel messaggio.



Altro agente ucciso in Florida - Un altro poliziotto è stato ucciso a colpi di pistola a Tarpon Springs, vicino a Tampa, in Florida. Al momento sono ignote le cause. Come riferiscono i media americani, il presunto killer è già stato arrestato. La sparatoria è avvenuta all'alba in una zona residenziale.