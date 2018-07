Usa, Donald Trump: "Non accetteremo interferenze nel voto"

"L'amministrazione non tollererà alcuna interferenza straniera sulle nostre elezioni da parte di Paesi o attori stranieri". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale dedicata alla sicurezza delle elezioni di novembre. Secondo la Casa Bianca Trump ha discusso con il consiglio le minacce al sistema elettorale e gli sforzi in campo per dare assistenza alle autorità locali.