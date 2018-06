Usa, Donald Trump: "L'élite? Io sono migliore dell'élite"

Arringando la folla in un appassionato comizio in Minnesota, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato le élite affermando: "L'élite... Perché sono loro l'élite? Ho un appartamento molto migliore di loro. Sono più intelligente di loro. Sono più ricco di loro. Io sono diventato presidente e loro no. E io rappresento la gente migliore, più intelligente, più leale della Terra".