Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l'Europa non cambia

Chi non negozia con gli Stati Uniti sarà punito con i dazi. E se l'Europa non cambia metteremo i dazi sulle loro auto. Il messaggio di Donald Trump alla vigilia della visita di Jean Claude Juncker alla Casa Bianca non poteva essere più chiaro. Anzi, suona proprio come un ultimatum che non lascia presagire niente di buono per il presidente della Commissione Ue, col rischio di un'ulteriore escalation nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico.