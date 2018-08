Usa, Cuomo non correrà alle elezioni presidenziali del 2020

Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha assicurato che non correrà alle elezioni presidenziali americane previste nel 2020. La comunicazione è avvenuta durante il dibattito con la sfidante democratica Cynthia Nixon, l'ex Miranda della serie televisiva "Sex and The City". Il nome di Cuomo era circolato come uno dei possibili fra i candidati democratici alla presidenza statunitense.