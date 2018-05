Usa, capo staff Casa Bianca: "Mai pensato di lasciare il mio posto"

Il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, in un'intervista ha affermato di non aver "mai pensato seriamente a lasciare il mio posto". Le parole di Kelly seguono settimane di indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato più volte vicino a lasciare o essere cacciato dal presidente Donald Trump. "Guardando indietro, mi sarei augurato di essere in questa posizione al primo giorno" ha aggiunto.