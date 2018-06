Usa, Bloomberg stanzia 80 mln di dollari per contrastare Trump

Michael Bloomberg, il miliardario a capo di un impero mediatico ed ex sindaco di New York, ha deciso di spendere 80 milioni di dollari di tasca propria per contrastare le politiche di Donald Trump. Bloomberg scende così in campo nella corsa per il rinnovo del Congresso Usa, cercando di aiutare i democratici americani a riconquistare la Camera nelle elezioni di metà mandato di novembre.