Usa, apre il fuoco in un cinema: uccide due persone e poi si toglie la vita

La testimone: "Pensavamo fosse un fuoco d'artificio" - Erano circa le 19.30 quando nel cinema Grand Theatre, una ventina di minuti dopo l'inizio del film "Train wrech", si è scatenato l'inferno. Una donna che era nella sala, Katie Dominique, ha raccontato ad un giornale locale, di aver udito un forte rumore: "Abbiamo creduto che fosse un fuoco d'artificio". Era invece, ha detto, "un uomo bianco anziano", in piedi, che sparava e "non diceva nulla, non ho neanche udito le persone urlare". Ma ha invece udito circa sei spari e a quel punto è fuggita.



Il killer voleva scappare - L'uomo che ha aperto il fuoco era un bianco di 59 anni originario dell'Alabama. Le forze dell'ordine lo hanno definito "una sorta di vagabondo". Ha agito da solo, usando una pistola, e quando gli agenti sono arrivati nel cinema era già morto. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto vicino al cinema e, apparentemente, intendeva scappare dopo la sparatoria. Solo il rapido arrivo degli agenti sul posto ha bloccato la sua fuga.



Tre anni fa il massacro del cinema Aurora - La sparatoria avviene a pochi giorni dalla sentenza di condanna di James Holmes, il ragazzo che il 19 luglio di tre anni fa uccise 12 persone e ne ferì altre 70 in un cinema di Aurora, in Colorado.



Obama: "Frustrato per non aver mai fatto nuova legge su armi" - Proprio giovedì, il presidente Barack Obama aveva peraltro rivelato alla Bbc che il non essere ancora riuscito a far passare in Congresso una legge "di buon senso" per il controllo delle armi, "anche davanti ai ripetuti omicidi di massa", è per lui particolarmente frustrante. Si tratta della questione in cui è stato "più frustrato e ostacolato", ha affermato, sottolineando che "gli americani uccisi dal terrorismo dall'11 settembre 2001 sono meno di cento, quelli uccisi dalla violenza delle armi sono decine di migliaia".