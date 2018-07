Usa,ambasciatore in Gb: Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit

A Donald Trump piacerebbe fare un accordo bilaterale Usa-Gb non appena sarà concluso il processo della Brexit. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Washington l'ambasciatore Usa a Londra Woody Johnson, in vista del viaggio del presidente americano la prossima settimana nella capitale britannica. Johnson ha sostenuto inoltre che la visita non è stata pianificata per evitare proteste.