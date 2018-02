Usa, accordo al Senato sul budget: scongiurato lo "shutdown"

I leader dei repubblicani e dei democratici al Senato degli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo bipartisan sul budget che fissa le spese militari e domestiche per i prossimi due anni. Viene così scongiurato un altro "shutdown", cioè la paralisi del governo federale per mancanza di fondi. I democratici al Senato hanno acconsentito di mettere al momento da parte le loro richieste in tema di immigrazione.