Usa, accoltella compagni a scuola a New York: un morto e un ferito

Un ragazzo di 18 anni ha accoltellato due compagni di classe durante una lezione di storia in un liceo del Bronx, a New York: uno, 15enne, è morto, e l'altro, 16 anni, è in condizioni gravi. Una ventina di ragazzi hanno assistito all'omicidio. Poi l'aggressore ha consegnato l'arma ancora insanguinata ad un dipendente della scuola incontrato nella hall ed è andato in un ufficio di segreteria, dove ha atteso l'arrivo della polizia.