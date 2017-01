Usa, 18enne disabile sequestrato e picchiato: video pubblicato su Facebook

Secondo gli investigatori, il 18enne vive in un sobborgo di Chicago. Avrebbe incontrato i "carnefici", che già conosceva, a Streamwood (paesino nei pressi della grande città dell'Ilinois), che lo avrebbero poi portato a Chicago usando un veicolo rubato. Per 48 ore i sequestratori lo avrebbero trattenuto e torturato in un appartamento del West Side, mentre i genitori allarmati ne hanno denunciato la scomparsa.



Il commisario della polizia Eddie Johnson, dopo aver definito il video rivoltante, ha precisato che gli arrestati sono due donne e due uomini e che per ora nessuno è stato incriminato.Secondo le autorità, è ancora presto per affermare se si tratta di un attacco motivato da odio raziale.