L'uragano Irma raggiunge sud della Florida | Oltre due milioni senza elettricità

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato la situazione di grave catastrofe per la Florida e ha ordinato di sbloccare gli aiuti federali per dare una mano allo Stato colpito dall'uragano Irma. I residenti e le imprese, quindi, possono richiedere sovvenzioni per alloggi temporanei e le riparazioni delle case, oltre a prestiti a basso costo per coprire le perdite di proprietà non assicurate e altri programmi. Il governo federale rimborsa anche le contee per le misure protettive d'emergenza, compresi i costi di evacuazione e di riparazione e per gran parte i costi di rimozione dei detriti.