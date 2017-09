Uragano Irma, evacuazioni sulle isole meridionali delle Bahamas e in Florida

L'aeroporto internazionale Principessa Giuliana dell'isola di Saint Martin distrutto dall'uragano Irma

Situazione critica anche alle Bahamas - Il primo ministro delle Bahamas ha detto che i soccorsi "non saranno disponibili per salvare le persone che rimarranno quando l'uragano arriverà al suo massimo livello" tra giovedì e venerdì. Minnis ha poi sottolineato che sarà la più grande evacuazione dovuta a un uragano nella storia delle Bahamas. Le persone che non si sposteranno saranno "in grande pericolo" per la tempesta provocata da quello che definisce un uragano "mostro".



Dopo Harvey, dunque, ora è l'uragano Irma a destare forte preoccupazione nei cittadini degli Stati Uniti. Sprigionando i venti più forti mai registrati per una tempesta nell'Atlantico (sino a 295 chilometri orari), Irma si sta avvicinando alle Piccole Antille con una traiettoria che sabato potrebbe portarlo in Florida. Il pericolo più immediato è per le isole sopravento settentrionali, incluse Antigua e Barbuda, le Isole Vergini Britanniche e Porto Rico.