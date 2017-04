United Airlines:10mila dollari per rinunciare a posto in overbooking

In un rapporto, la United si impegna inoltre a ridurre, ma non a eliminare, la pratica dell'overbooking, ovvero la vendita di un maggior numero di biglietti rispetto al numero di posti su un determinato volo. L'offerta della United segue una simile decisione della concorrente Delta, che si è impegnata a pagare fino a 9.950 dollari in caso di overbooking. Da parte sua, l'amministratore delegato di United ha ammesso che l'episodio del 9 aprile, ripreso in un video che ha fatto il giro del cyberspazio, potrebbe danneggiare la reputazione del vettore.