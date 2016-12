Dinko Valev, il cacciatore di migranti 1 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti 2 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti 3 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti 4 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti 5 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti 6 di 6 Dinko Valev, il cacciatore di migranti leggi dopo slideshow ingrandisci

I fan ammirano a tal punto il "cacciatore di migranti", che sono riusciti, attraverso una colletta, a regalargli una Mercedes da 90mila euro, che Valev mostra sorridente in diversi post sul suo account Facebook. Se da una parte la sua attività gli ha procurato molti ammiratori, però, dall'altra c'è stato anche chi non ha gradito: l'Isis. Per via della crescente fama del wrestler bulgaro, infatti, lo Stato islamico ha posto sulla sua testa una taglia da 50mila dollari. E ora il cacciatore rischia di diventare una preda.