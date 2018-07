Un dolce in orbita nello spazio

Una torta sta fluttuando in queste ore nello spazio. Non è uno scherzo, né una scena tratta da un cartone animato. Si tratta, piuttosto, di un progetto benefico organizzato dalla scuola elementare inglese St. Anselm’s Preparatory School nel Derbyshire per aiutare un ente che si occupa di formare cani guida per non vedenti.

Il dessert in orbita è un tipico dolce della zona, il Bakewell pudding, a base di marmellata e pasta di mandorle. Dopo mesi di preparazione, gli studenti hanno collegato il dolce a un pallone a idrogeno, sperando che superasse i 34mila metri di altezza.



Dopo aver raggiunto i 15mila metri, però, è stato perso ogni contatto con l’oggetto, nonostante fossero collegati videocamere e strumenti per misurare temperatura, pressione e altitudine. In vista dell’esperimento, l’anno scorso la scuola aveva già provato a inviare nello spazio un pallone. Tuttavia la prova era fallita e l’oggetto era caduto nel giardino di un’abitazione privata.



Grazie all’iniziativa e all’aiuto di sponsor locali, sono state raccolte circa 1.600 sterline, destinate all’associazione. Come ha sottolineato Liz Scott, dirigente della scuola, intervistata dalla BBC, è stata un’opportunità unica per i giovani studenti: “Piccole idee come questa consentono di raccogliere molti soldi e hanno un grande impatto sulla società”.



Se dunque vi dovesse capitare di vedere una torta alzando gli occhi al cielo, non preoccupatevi: è solo il pudding che fa ritorno sulla Terra.