Ue, Donald Tusk riconfermato alla presidenza del Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è stato riconfermato per un altro mandato, nonostante il voto contrario del suo Paese, la Polonia. Lo ha twittato il premier lussemburghese Xavier Bettel. "Habemus il 'presidentum'. Buona fortuna Donald", ha scritto Bettel. "Grazie per aver tenuto le dita incrociate e per il supporto cordiale. Mi ha aiutato", ha scritto invece Tusk, in polacco, aggiungendo: "Farò del mio meglio per rendere migliore l'Ue".