11 febbraio 2015 Ucraina, guerra senza tregua: colpo d'artiglieria su stazione bus a Donetsk Risposta al bombardamento di Kramatorsk: 3 morti. Al vertice di Minsk, al quale sarà presente anche il presidente russo, l'Italia propone una soluzione prendendo come modello il Sud Tirolo. Obama e Putin: "Serve una risoluzione politica" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:37 - In attesa del vertice di Minsk, la tensione sale alle stelle nei Territori dell'Est, in Ucraina. In risposta all'attacco missilistico che martedì ha provocato 15 morti a Kramatorsk, un colpo di artiglieria ha centrato una stazione di autobus a Donetsk causando almeno 3 morti e alcuni feriti. Nella sacca di Debaltseve, dove i separatisti stanno accerchiando le truppe di Kiev, sarebbero invece 19 i soldati uccisi e 78 i feriti nelle ultime 24 ore.

Intanto, in attesa del nuovo vertice a 4 che si terrà a Minsk (al quale sarà presente anche Vladimir Putin oltre ai rappresentanti di Ocse, Kiev, Mosca e i filo-russi), il ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, avanza una proposta alternativa a quelle finora messe sul tavolo delle trattative. E in un'intervista a La Stampa avanza l'ipotesi di un nuovo assetto "sul nostro modello del Sud Tirolo, anche se il contesto è diverso. E' possibile trovare una soluzione che rispetti la sovranità dell'Ucraina, preservi i suoi confini e rispetti i diritti delle minoranze, se Mosca ha la volontà politica di accettarla. Tutto ora dipende dalle decisioni della Russia".



Obama e Putin: "Serve una soluzione politica" - Nella telefonata intercorsa martedì sera tra il presidente americano e quello russo è emersa la volontà comune di trovare una soluzione nel caso Ucraina. Lo ha reso noto in un comunicato il Cremlino, secondo cui "Barack Obama e Vladmir Putin hanno sottolineato l'importanza di una soluzione politica dei problemi interni del Paese attraverso il dialogo". E' necessario infatti "fermare altro spargimento di sangue".