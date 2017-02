Ucraina, botta e risposta Lavrov-Merkel: "Impossibile dialogo dopo la Crimea"

"L'unica speranza", ha affermato ancora la Merkel, è riposta nell'accordo di pace di Minsk: "Rappresenta l'unico baluardo che abbiamo al momento come possibile soluzione della crisi ucraina".



Lavrov: "Illogico collegare sanzioni ad attuazione Minsk" - Sul tema Minsk si è espresso anche Lavrov, dicendo: "E' illogico, perfino artificiale collegare le sanzioni alla implementazione degli accordi di pace. Tutti sanno perché Minsk non viene implementato, lo sanno a Berlino, a Parigi e alla Nato". Il ministro russo ha respinto come propaganda le affermazioni secondo cui sarebbe responsabilità della Russia.



"Serve un ordine mondiale più equo" - "L'assetto unipolare non può essere duraturo - ha proseguito Lavrov - e i leader mondiali devono creare "un ordine mondiale più equo. Siamo categoricamente in disaccordo con chi accusa la Russia, e i nuovi centri d'influenza mondiali, del tentativo di silurare il cosiddetto 'ordine mondiale liberale'". Il ministro russo ha poi sottolineato come la crisi di "questo modello" fosse "prevedibile", in quanto l'architettura "economico-politica della globalizzazione" è stata realizzata "principalmente come strumento per garantire la crescita di un club elitario di Stati e del suo dominio su tutti gli altri".



Mosca e Kiev concordano tregua nel Donbass - Intanto Russia e Ucraina hanno concordato, con la mediazione di Parigi e Berlino, un nuovo cessate il fuoco nell'area del Donbass a partire da lunedì. Obiettivo della nuova tregua è mettere fine alla "forte escalation" di violenze registrate nelle ultime settimane nell'est dell'Ucraina.



Incontro Pence-Merkel: "Forti legami Usa-Germania" - Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono impegnati a mantenere una stretta relazione tra i due Paesi. L'incontro, il primo di alto livello di un leader europeo con i vertici dell'amministrazione Trump, è avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Pence e Merkel hanno ribadito "la necessità degli alleati della Nato di rispettare l'impegno di ripartire gli incarichi".