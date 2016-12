Uccise il marito dopo 47 anni di abusi: 400mila firme per la grazia a Jacqueline

Non solo terrorismo internazionale. Da diverse settimane, in Francia, si parla molto anche di Jacqueline Sauvage, la 66enne recentemente condannata a 10 anni di carcere per aver ucciso a fucilate il marito dopo 47 anni di violenze subìte (anche dalle loro 3 figlie) e all'indomani del suicidio dell'unico figlio maschio. Oggi, per far sì che Hollande (che ha ricevuto le tre figlie della donna) le conceda la grazia, sono già state raccolte 400.000 firme sul sito change.org.